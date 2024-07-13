Гладков: восемь человек ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

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Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино Белгородской области со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее чиновник сообщал о состоянии детей, которые пострадали при атаке со стороны украинских военных. По словам Гладкова, у всех разная степень ранений. Один мальчик в возрасте восьми лет получил слепое осколочное ранение позвоночника, поэтому его направили лечиться в Российскую детскую клиническую больницу.
Еще одного пациента в возрасте 13 лет перевели в травматологию из реанимации со множеством осколочных ранений, его состояние стабильное. Третий получил ранение грудной клетки и находится в реанимации. Состояние остальных оценили, как среднее, но при этом стабильное.
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Никита Кротов