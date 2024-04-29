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Глава КЧР поручил выплатить семьям погибших полицейских по миллиону рублей

29 апреля 2024, 13:08
Фото: iStock/Fascinadora

Фото: iStock/Fascinadora

Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших при нападении полицейских по одному миллиону рублей. Об этом пресс-служба главы республики сообщила ТАСС.


Отмечается, что Темрезов также подписал указ, согласно которому пострадавшим полицейским будет выплачена материальная помощь в размере 300 тысяч рублей единоразово.

Напомним, что в ночь на 29 апреля на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии было совершено нападение. В результате убиты двое полицейских из Курганской области, ранены ещё трое. Ответным огнём пятеро нападавших были ликвидированы.

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#полицейские
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#помощь
#дпс
Мужчина столкнул с обрыва автомобиль с женой и двумя детьми
Daily Star: в США мужчина столкнул со скалы машину с женой и двумя детьми
29 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/jackycresteil

В Калифорнии мужчина столкнул с 15-метрового обрыва автомобиль, в котором находились его жена и двое детей. За это его могут отправить на принудительное лечение. Об этом пишет Daily Star.
Согласно сообщению, отец семейства длительное время находился в состоянии депрессии. Его преследовали мысли, что его детям угрожают педофилы, тогда он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью. При этом все члены семьи остались живы, однако получили различные травмы.

У мужчины вывили тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом. Скорее всего его не посадят в тюрьму, а отправят на принудительное лечение.

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#лечение
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Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах
29 апреля 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Парижский комиссариат полиции вызвал на допрос французского актёра Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что артиста могут заключить под стражу.

Напомним, что две женщины обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. Утверждается, что первый инцидент произошёл во время съёмок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй – в 2021 году на съёмках кинокартины «Зелёные ставни». При этом сам актёр отвергает все эти обвинения.

Ранее против французской звезды уже подавали несколько подобных жалоб. Первая поступила в декабре 2023 года от испанской журналистки Рут Басы. По её словам, артист домогался её в 1995 году, когда она брала у него интервью в Париже для журнала Cinemania.

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#обвинение
#артист
#франция
#инцидент
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Минздрав сообщил о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских
Минздрав: состояние полицейских, раненных при нападении в КЧР, стабильно тяжёлое
29 апреля 2024, 11:48

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудники полиции и Росгвардии, раненые при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкессии, находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом пресс-служба Минздрава республики сообщила ТАСС.
Отмечается, что врачи оценивают состояние пострадавших на стабильно тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в ночь на 29 апреля было совершено нападение на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии. В результате нападения были убиты двое прикомандированных сотрудников полиции из Курганской области. Также получили ранения двое карачаево-черкесских сотрудников ДПС ГИБДД, сотрудник Росгвардии и сотрудник полиции УМВД РФ по Курганской области. Ответным огнём были ликвидированы пятеро напавших.

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#минздрав рф
#полицейские
#пострадавший
#нападение
#гибдд
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ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве
29 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала пятерых подозреваемых в поджоге вертолёта К-32 на московском аэродроме в Остафьево. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четверо молодых людей и 19-летняя девушка. Все они прибыли в Москву из регионов.

Канал приводит список задержанных: 22-летние Булгаков Н. из Новосибирской области, Ямсков Д. из Норильска и Яковец Р. из Ростовской области, 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска и 19-летняя Мочалина А. из Норильска.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. Неизвестные подожгли стоявший на стоянке пожарный вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

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#фсб
#задержание
#вертолёт
#поджог
#москва
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В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна 12 этажа и выжил
29 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Visivasnc

В Москве трёхлетний мальчик выпал из окна 12 этажа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия едва не произошла в многоэтажке на Новочеркасском бульваре в столице.

Мать отвлеклась на домашние дела. В этот момент её трёхлетний сын забрался на подоконник и выпал из окна с высоты 12 этажа.

Каким-то чудом мальчик выжил. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля.

Как уточнила мать пострадавшего мальчика в беседе с Telegram-каналом, в настоящий момент врачи пытаются стабилизировать его состояние.

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#москва
#ребёнок
#скорая помощь
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«Ты пахнешь розами»: Бишимбаев переписывался с любовницей, сидя в номере с трупом жены
Звонил экстрасенсу и переписывался с любовницей: Дело Бишимбаева почти закончено
29 апреля 2024, 10:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Приговор по делу Салтанат Нукеновой, которую убил её гражданский муж, бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, будет оглашён в первых числах мая.
Что известно на данный момент о жестоком убийстве Бишимбаевым своей жены, расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство Нукеновой и Бишимбаева


Как рассказал на суде бывший министр экономики, Салтанат он впервые увидел в социальной сети. Девушка занималась астрологией, проводила консультации. С помощью общих знакомых он узнал, что у Нукеновой недавно расстроилась свадьба, она была разбита и подавлена. Чиновнику всё же удалось записаться на приём к астрологу, у них завязалось общение.

В конце октября 2022 года, спустя несколько месяцев после знакомства, Бишимбаев сделал Нукеновой предложение.

Свадьба Нукеновой и Бишимбаева


14 декабря 2022 года Бишимбаев и Нукенова сыграли свадьбу. Юридически новый статус своих отношений они не зарегистрировали и, по сути, остались гражданскими супругами. Молодожёны провели мусульманский обряд бракосочетания (никах).

Избиение Нукеновой Бишимбаевым


О первом избиении Салтанат сообщила своему брату Айтбеку, спустя недолгое время после свадьбы. Она прислала ему фотографию с синяками на лице, но попросила никому не говорить об этом и стереть их переписку. Айтбек не послушался сестру и приехал разбираться на квартиру к Бишимбаеву. Встреча закончилась скандалом, после которого Айтбек и Куандык перестали общаться. Сама Салтанат так же сократила общение с братом.

Уже после смерти Салтанат стало известно, что вся их семейная жизнь состояла из постоянных конфликтов, драк и шантажа. Подруге Аиде Ахмединой Салтанат рассказывала, как Куандык манипуляциями заставил её снять ролик, на котором Нукенова запечатлена голой, чтобы та не решилась придать огласке их семейные конфликты, в страхе перед обнародованием интимного видео.

Убийство Салтанат Нукеновой


9 ноября 2023 супруги отдыхали в ресторане BAU в Астане. Как показали камеры видеонаблюдения в заведении, после конфликта Бишимбаев жестоко избил Нукенову, оттаскал за волосы, а потом, в полубессознательном состоянии, занёс в номер отеля. Её тело с многочисленными ссадинами и синяками было обнаружено завёрнутым в простыню.

Следствие установило, что Бишимбаев избивал Нукенову около восьми часов.

Бывший министр экономики Казахстана был задержан на следующий день после убийства своей гражданской жены. Бишимбаев пытался скрыть улики и просил сотрудников ресторана удалить видеозаписи с камер наблюдения.

«Закон Салтанат»


11 апреля Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за бытовое насилие. В республике его называют «законом Салтанат». В поддержку нового закона сенат получил более 5 тысяч обращений. Больше чем 150 тысяч человек подписали петицию за ужесточение наказания в этой сфере. В социальных сетях казахстанцы массово распространяют хештег #ЗаСалтанат. Спикер парламента Маулен Ашимбаев заявил, что проблему бытового насилия в республике «уже нельзя замалчивать». Он уверен, что с принятием закона это «явление» получится «искоренить».

«Ты пахнешь розами» — после убийства Бишимбаев переписывался с девушками


После жестокого избиения своей гражданской супруги Бишимбаев занялся повседневными делами. Пока Нукенова умирала, чиновник заказал в отельный номер еду и стал переписываться с девушками. На слушаниях по уголовному делу судья зачитала следующие переписки из мессенджера Бишимбаева: сперва он написал своей знакомой, блогеру Гульнаре Насырбековой. Девушка, в ответ, отправила ему неоднозначное общение — «ты пахнешь розами». На суде она заявила, что просто ошиблась, и это послание предназначалось другому человеку, однако, её объяснения судью не устроили.

В день убийства Салтанат Бишимбаев также вёл переписку с девушкой, которая была записана у него как «Юлия-супер». С ней экс-министр пытался договориться о встрече. Комментировать эту ситуацию на суде Бишимбаев отказался.

Почему Нукенову не удалось спасти


Как заявил сам Бишимбаев, после избиения жены он уложил её спать. Когда он осознал, что Салтанат не просыпается, то позвонил не в скорую помощь, а экстрасенсу Гульнаре Ережеповой. Он консультировался с ней и ранее.

Ережепова успокоила чиновника, заявив, что Салтанат скоро станет лучше. На суде ясновидящая заявила, что сказала это под давлением, потому что Бишимбаев звонил ей в истерике.

Приговор Бишимбаеву


Бывшего министра экономики судят по двум уголовным статьям: 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Приговор Бишимбаеву должны огласить в первых числах мая.

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#казахстан
#убийство
#суд
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Ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны еще к одному обстрелу
СК: ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны к обстрелу 22 апреля
29 апреля 2024, 10:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ликвидированные при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) боевики могли быть причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом пишет СУ СК по региону в Telegram-канале.
Согласно информации следствия, пятеро подозреваемых боевиков прошлой ночью напали на наряд полиции в поселке Мара Аягъы. Они бросили в сторону сотрудников ДПС взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. Четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения, двое из них погибли.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.

Напомним, 22 апреля пятеро мужчин совершили нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в правоохранителей. Сообщалось о двух летальных исходах и одном пострадавшем, которого доставили в больницу.

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#мо
#нападение
#дело
#мвд
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#уголовное дело
#дпс
#кадры
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Украинцев задержали за вымогательство денег у казахстанцев
МВД Казахстана: задержано более 30 украинцев, выманивавших деньги у казахстанцев
29 апреля 2024, 09:54

Фото: iStock/JuYochi

На Украине задержали более тридцати сотрудников мошеннических колл-центров, которые занимались вымогательством денег у казахстанцев. Об этом информирует Polisia.kz со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Шынгыса Алекешева.
Украинские мошенники выдавали себя за представителей финансовых организаций и полиции, чтобы заполучить данные банковских счетов у граждан Казахстана. Алекешев сообщил, что в результате совместных усилий украинских, чешских и казахстанских правоохранителей были ликвидированы две транснациональные преступные группы, которые занимались интернет-мошенничеством.

Отмечается, что три кол-центра были ликвидированы в Одессе. В этом городе аферисты занимались проводили незаконные операции под предлогом вложений в крупные инвестиционные лже-организации.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.

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#мошенники
#интернет
#фсб
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#полицейские
#операции
#банк
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МВД опубликовало кадры последствий нападения боевиков на сотрудников ДПС в КЧР
29 апреля 2024, 09:27

Фото: iStock/JuYochi

В Республике Карачаево-Черкесии вооружённые боевики напали на пост ДПС, двое сотрудников погибли.
МВД по региону опубликовало кадры последствий обстрела, на которых в лобовых стёклах патрульных машин видны следы от пуль. На земле разбросано оружие, из которого преступники стреляли по полицейским.

Как сообщили в МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнём. Помимо двоих погибших полицейских, ещё четверо получили ранения.

Предполагается, что устранённые боевики участвовали в нападении на сотрудников полиции 22 апреля.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.

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#полиция
#убийство
#обстрел
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#мвд
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