Глава КЧР поручил выплатить семьям погибших полицейских по миллиону рублей

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Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших при нападении полицейских по одному миллиону рублей. Об этом пресс-служба главы республики сообщила ТАСС.
Отмечается, что Темрезов также подписал указ, согласно которому пострадавшим полицейским будет выплачена материальная помощь в размере 300 тысяч рублей единоразово.
Напомним, что в ночь на 29 апреля на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии было совершено нападение. В результате убиты двое полицейских из Курганской области, ранены ещё трое. Ответным огнём пятеро нападавших были ликвидированы.
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Анастасия Чинкова