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Минздрав сообщил о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских

Минздрав: состояние полицейских, раненных при нападении в КЧР, стабильно тяжёлое
29 апреля 2024, 11:48
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Сотрудники полиции и Росгвардии, раненые при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкессии, находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом пресс-служба Минздрава республики сообщила ТАСС.


Отмечается, что врачи оценивают состояние пострадавших на стабильно тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в ночь на 29 апреля было совершено нападение на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии. В результате нападения были убиты двое прикомандированных сотрудников полиции из Курганской области. Также получили ранения двое карачаево-черкесских сотрудников ДПС ГИБДД, сотрудник Росгвардии и сотрудник полиции УМВД РФ по Курганской области. Ответным огнём были ликвидированы пятеро напавших.

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#минздрав рф
#полицейские
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#нападение
#гибдд
ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве
29 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала пятерых подозреваемых в поджоге вертолёта К-32 на московском аэродроме в Остафьево. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четверо молодых людей и 19-летняя девушка. Все они прибыли в Москву из регионов.

Канал приводит список задержанных: 22-летние Булгаков Н. из Новосибирской области, Ямсков Д. из Норильска и Яковец Р. из Ростовской области, 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска и 19-летняя Мочалина А. из Норильска.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. Неизвестные подожгли стоявший на стоянке пожарный вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

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#фсб
#задержание
#вертолёт
#поджог
#москва
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В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна 12 этажа и выжил
29 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Visivasnc

В Москве трёхлетний мальчик выпал из окна 12 этажа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия едва не произошла в многоэтажке на Новочеркасском бульваре в столице.

Мать отвлеклась на домашние дела. В этот момент её трёхлетний сын забрался на подоконник и выпал из окна с высоты 12 этажа.

Каким-то чудом мальчик выжил. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля.

Как уточнила мать пострадавшего мальчика в беседе с Telegram-каналом, в настоящий момент врачи пытаются стабилизировать его состояние.

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#москва
#ребёнок
#скорая помощь
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«Ты пахнешь розами»: Бишимбаев переписывался с любовницей, сидя в номере с трупом жены
Звонил экстрасенсу и переписывался с любовницей: Дело Бишимбаева почти закончено
29 апреля 2024, 10:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Приговор по делу Салтанат Нукеновой, которую убил её гражданский муж, бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, будет оглашён в первых числах мая.
Что известно на данный момент о жестоком убийстве Бишимбаевым своей жены, расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство Нукеновой и Бишимбаева


Как рассказал на суде бывший министр экономики, Салтанат он впервые увидел в социальной сети. Девушка занималась астрологией, проводила консультации. С помощью общих знакомых он узнал, что у Нукеновой недавно расстроилась свадьба, она была разбита и подавлена. Чиновнику всё же удалось записаться на приём к астрологу, у них завязалось общение.

В конце октября 2022 года, спустя несколько месяцев после знакомства, Бишимбаев сделал Нукеновой предложение.

Свадьба Нукеновой и Бишимбаева


14 декабря 2022 года Бишимбаев и Нукенова сыграли свадьбу. Юридически новый статус своих отношений они не зарегистрировали и, по сути, остались гражданскими супругами. Молодожёны провели мусульманский обряд бракосочетания (никах).

Избиение Нукеновой Бишимбаевым


О первом избиении Салтанат сообщила своему брату Айтбеку, спустя недолгое время после свадьбы. Она прислала ему фотографию с синяками на лице, но попросила никому не говорить об этом и стереть их переписку. Айтбек не послушался сестру и приехал разбираться на квартиру к Бишимбаеву. Встреча закончилась скандалом, после которого Айтбек и Куандык перестали общаться. Сама Салтанат так же сократила общение с братом.

Уже после смерти Салтанат стало известно, что вся их семейная жизнь состояла из постоянных конфликтов, драк и шантажа. Подруге Аиде Ахмединой Салтанат рассказывала, как Куандык манипуляциями заставил её снять ролик, на котором Нукенова запечатлена голой, чтобы та не решилась придать огласке их семейные конфликты, в страхе перед обнародованием интимного видео.

Убийство Салтанат Нукеновой


9 ноября 2023 супруги отдыхали в ресторане BAU в Астане. Как показали камеры видеонаблюдения в заведении, после конфликта Бишимбаев жестоко избил Нукенову, оттаскал за волосы, а потом, в полубессознательном состоянии, занёс в номер отеля. Её тело, с многочисленными ссадинами и синяками, было обнаружено завёрнутым в простыню.

Следствие установило, что Бишимбаев избивал Нукенову около восьми часов.

Бывший министр экономики Казахстана был задержан на следующий день после убийства своей гражданской жены. Бишимбаев пытался скрыть улики и просил сотрудников ресторана удалить видеозаписи с камер наблюдения.

«Закон Салтанат»


11 апреля Сенат Казахстана одобрил в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за бытовое насилие. В республике его называют «законом Салтанат». В поддержку нового закона сенат получил более 5 тысяч обращений. Больше чем 150 тысяч человек подписали петицию за ужесточение наказания в этой сфере. В социальных сетях казахстанцы массово распространяют хештег #ЗаСалтанат. Спикер парламента Маулен Ашимбаев заявил, что проблему бытового насилия в республике «уже нельзя замалчивать». Он уверен, что с принятием закона это «явление» получится «искоренить».

«Ты пахнешь розами» — после убийства Бишимбаев переписывался с девушками


После жестокого избиения своей гражданской супруги Бишимбаев занялся повседневными делами. Пока Нукенова умирала, чиновник заказал в отельный номер еду и стал переписываться с девушками. На слушаниях по уголовному делу судья зачитала следующие переписки из мессенджера Бишимбаева: сперва он написал своей знакомой, блогеру Гульнаре Насырбековой. Девушка, в ответ, отправила ему неоднозначное общение — «ты пахнешь розами». На суде она заявила, что просто ошиблась, и это послание предназначалось другому человеку, однако, её объяснения судью не устроили.

В день убийства Салтанат Бишимбаев также вёл переписку с девушкой, которая была записана у него как «Юлия-супер». С ней экс-министр пытался договориться о встрече. Комментировать эту ситуацию на суде Бишимбаев отказался.

Почему Нукенову не удалось спасти


Как заявил сам Бишимбаев, после избиения жены он уложил её спать. Когда он осознал, что Салтанат не просыпается, то позвонил не в скорую помощь, а экстрасенсу Гульнаре Ережеповой. Он консультировался с ней и ранее.

Ережепова успокоила чиновника, заявив, что Салтанат скоро станет лучше. На суде ясновидящая заявила, что сказала это под давлением, потому что Бишимбаев звонил ей в истерике.

Приговор Бишимбаеву


Бывшего министра экономики судят по двум уголовным статьям: 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Приговор Бишимбаеву должны огласить в первых числах мая.

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#казахстан
#убийство
#суд
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Ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны еще к одному обстрелу
СК: ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны к обстрелу 22 апреля
29 апреля 2024, 10:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ликвидированные при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) боевики могли быть причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом пишет СУ СК по региону в Telegram-канале.
Согласно информации следствия, пятеро подозреваемых боевиков прошлой ночью напали на наряд полиции в поселке Мара Аягъы. Они бросили в сторону сотрудников ДПС взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. Четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения, двое из них погибли.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.

Напомним, 22 апреля пятеро мужчин совершили нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в правоохранителей. Сообщалось о двух летальных исходах и одном пострадавшем, которого доставили в больницу.

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#нападение
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#мвд
#мчс
#уголовное дело
#дпс
#кадры
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Украинцев задержали за вымогательство денег у казахстанцев
МВД Казахстана: задержано более 30 украинцев, выманивавших деньги у казахстанцев
29 апреля 2024, 09:54

Фото: iStock/JuYochi

На Украине задержали более тридцати сотрудников мошеннических колл-центров, которые занимались вымогательством денег у казахстанцев. Об этом информирует Polisia.kz со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Шынгыса Алекешева.
Украинские мошенники выдавали себя за представителей финансовых организаций и полиции, чтобы заполучить данные банковских счетов у граждан Казахстана. Алекешев сообщил, что в результате совместных усилий украинских, чешских и казахстанских правоохранителей были ликвидированы две транснациональные преступные группы, которые занимались интернет-мошенничеством.

Отмечается, что три кол-центра были ликвидированы в Одессе. В этом городе аферисты занимались проводили незаконные операции под предлогом вложений в крупные инвестиционные лже-организации.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.

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#мошенники
#интернет
#фсб
#данные
#полицейские
#операции
#банк
#украина
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МВД опубликовало кадры последствий нападения боевиков на сотрудников ДПС в КЧР
29 апреля 2024, 09:27

Фото: iStock/JuYochi

В Республике Карачаево-Черкесии вооружённые боевики напали на пост ДПС, двое сотрудников погибли.
МВД по региону опубликовало кадры последствий обстрела, на которых в лобовых стёклах патрульных машин видны следы от пуль. На земле разбросано оружие, из которого преступники стреляли по полицейским.

Как сообщили в МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнём. Помимо двоих погибших полицейских, ещё четверо получили ранения.

Предполагается, что устранённые боевики участвовали в нападении на сотрудников полиции 22 апреля.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.

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#полиция
#убийство
#обстрел
#дпс
#мвд
#кчр
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В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
29 апреля 2024, 08:52

Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов

В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой её гражданским мужем, бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Подробности судебных разбирательств сообщает РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2023 года в ресторане BAU в Астане обнаружили труп Нукеновой. Тело женщины, покрытое синяками и ссадинами, было завёрнуто в простынь.

Позже в сеть попали кадры с видеонаблюдения в ресторане, на которых Бишимбаев жестоко избивает и таскает за волосы свою гражданскую супругу. На допросе он сознался в содеянном, однако, заявил, что не собирался убивать её. Чиновник находился в состоянии аффекта из-за гнева и алкоголя.

Также выяснилось, что вместо скорой помощи после избиения женщины Бишимбаев позвонил гадалке, которая заверила его, что с Нукеновой всё в порядке, она просто спит.

Кроме того, сидя в номере с избитой, умирающей Салтанат, Бишимбаев спокойно переписывался с другими женщинами. Переписки судья зачитала на одном из заседаний.

Приговор Бишимбаеву будет оглашён в первых числах мая, заключили в РИА.

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#казахстан
#убийство
#суд
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В Красноярске силовики устроили облаву на рынке и задержали 135 мигрантов
29 апреля 2024, 08:43

Фото: iStock/vichinterlang

В Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что среди задержанных присутствуют граждане, которые прибыли из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всех доставили в местное отделение полиции для удостоверения личности и проведения профилактических бесед.

Трое человек, которые ранее получили гражданство, поставлены на воинский учет. Также правоохранители составили восемь административных протоколов в отношении шести мигрантов, троим иностранным гражданам грозит депортация из страны.

Ранее сообщалось, что восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе. Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности.

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#гражданство
#страны
#человек
#учёт
#мигранты
#красноярский край
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Стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов работал на стройке
29 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/Andrii Zorii

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов работал на стройке в Москве, об этом сообщил сотрудник хостела, где подозреваемый жил вместе с братом, в интервью для РИА Новости.
«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Вместе с ним был арестован брат подозреваемого Сухроб. Пока что точно не известно, считает ли следствие Сухроба причастным к теракту.

Напомним, 22 марта четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы начали расстреливать людей, а затем подожгли здание и скрылись. Их удалось задержать в Брянской области, на пути к украинской границе.

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#крокус сити холл
#террористы
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