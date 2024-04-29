Минздрав сообщил о состоянии раненых при нападении в КЧР полицейских

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Сотрудники полиции и Росгвардии, раненые при нападении на ДПС ГИБДД в Карачаево-Черкессии, находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом пресс-служба Минздрава республики сообщила ТАСС.
Отмечается, что врачи оценивают состояние пострадавших на стабильно тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в ночь на 29 апреля было совершено нападение на наряд ДПС в Карачаево-Черкессии. В результате нападения были убиты двое прикомандированных сотрудников полиции из Курганской области. Также получили ранения двое карачаево-черкесских сотрудников ДПС ГИБДД, сотрудник Росгвардии и сотрудник полиции УМВД РФ по Курганской области. Ответным огнём были ликвидированы пятеро напавших.
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Анастасия Чинкова