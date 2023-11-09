Глава Люберец Волков поблагодарил местного жителя за задержание агрессора с мачете

Фото: телеграм-канал Владимира Волкова
Владимир Волков поблагодарил жителя Подмосковья Мугабила Гаджи оглы Бабаева за помощь в задержании мужчины, напавшего на люберчан с мачете. Об этом глава Люберец сообщил в своём телеграм-канале.
«Мугабил стал случайным свидетелем происшествия. Из своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на ул. Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне. Он сбил преступника, перекрыл автомобилем дорогу, и оказал помощь при задержании правонарушителя», – рассказал Волков.Он назвал этот поступок поистине геройским, достойным настоящего мужчины. Также Волков передал слова благодарности от пострадавших. Ранее сообщалось что 8 ноября, некий Роман Концелидзе набросился с мачете на женщину и подростка на улице Кирова в Люберцах. Оба пострадавших госпитализированы с травмами. Глава Люберец навестил их в больнице.
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Лора Луганская