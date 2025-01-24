В Подмосковье учитель истории отключил телефон и бесследно исчез

Фото: iStock/blinow61
В Подмосковье бесследно исчез школьный учитель истории и обществознания. Об этом пишет портал Msk1.ru.
Отмечается, что 33-летний Роман Кляузов преподаёт в московской школе №962. Также он запустил собственный образовательный блог, аудитория которого превысила две тысячи человек. На нём преподаватель разбирает задания для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию.
Близкие учителя рассказали, что в последний раз видели его накануне утром, когда он выехал из дома в Химках на бежевом автомобиле Volkswagen. После машину видели к Мытищах. Также сообщается, что телефон Кляузова выключен.
К поискам подключились волонтёры и ученики.
Его приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, тёмные волосы и зелёные глаза. Одет в чёрную куртку, чёрные джинсы, чёрную шапку и зелёные ботинки.
Читайте также:
В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы
Житель Подмосковья напал с кулаками на чужую машину
Мужчину с гранатой задержали в Шереметьево в Москве
Близкие учителя рассказали, что в последний раз видели его накануне утром, когда он выехал из дома в Химках на бежевом автомобиле Volkswagen. После машину видели к Мытищах. Также сообщается, что телефон Кляузова выключен.
К поискам подключились волонтёры и ученики.
Его приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, тёмные волосы и зелёные глаза. Одет в чёрную куртку, чёрные джинсы, чёрную шапку и зелёные ботинки.
Читайте также:
В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы
Житель Подмосковья напал с кулаками на чужую машину
Мужчину с гранатой задержали в Шереметьево в Москве
Анастасия Чинкова