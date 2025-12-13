Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер после тяжёлого ДТП
Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов официально подтвердил печальное известие. Трагедии предшествовало серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде.
После аварии медики доставили Науменко в одну из столичных клиник. Его состояние врачи оценивали как тяжёлое. По информации источника, в результате ДТП политик получил множественные травмы, включая перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и отёк лёгких. После госпитализации он впал в кому.
В своём обращении Брынцалов назвал Науменко чутким и отзывчивым человеком, энергичным и талантливым руководителем. Он подчеркнул, что разделяет горе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича.
