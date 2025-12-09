«По следу лизуна»: Незнакомец отправил школьнице видео с облизыванием её стелек

09 декабря 2025, 17:11

В Казани ищут мужчину, который отправил школьнице видео с облизыванием её стелек

Фото: Istock/Borislav

В Казани незнакомец прислал школьнице видео, на котором он облизывает стельки из её обуви. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на местные паблики и СМИ.