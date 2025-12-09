«По следу лизуна»: Незнакомец отправил школьнице видео с облизыванием её стелек
В Казани незнакомец прислал школьнице видео, на котором он облизывает стельки из её обуви. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на местные паблики и СМИ.
По информации издания, девушка оставила обувь в раздевалке. Когда она вернулась, то не обнаружила стелек. Изначально школьница и её родители не придали пропаже значения. Позже на телефон девочки пришло видео от неизвестного мужчины.
На записи он лижет стельки, а затем повторяет действие с их фотографией. Незнакомец попросил у несовершеннолетней снимки её ног, пообещав за них деньги. Родители школьницы, узнав о переписке, обратились в правоохранительные органы. Личность мужчины ещё не установили, его поиски продолжаются.
