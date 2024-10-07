Военного блогера Гузенко с позывным «Тринадцатый» арестовали, подробности, что сделал

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Суд заключил под стражу военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
«Постановлением Кировского районного суда от 07.10.2024 г. в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 05.12.2024», — говорится в сообщении.
В суде также отметили, что Гузенко находится в федеральном розыске за хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия. Тогда его посадили под домашний арест, после чего он сбежал на СВО.
Напомним, «Тринадцатого» задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.
«Вам всем пламенные приветы. А на острые вопросы отвечу позже, как всё успокоится. Слава России и Русскому духу, слава ВДВ!» — публикует официальный Telegram-канал «Тринадцатого» его обращение.Задержание Гузенко прокомментировал и военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов. По его словам, «Тринадцатый» принесет больше пользы на СВО, нежели в тюрьме.
«Сейчас пишут, что Егор якобы нигде не воевал никогда. Это неправда. Я лично знаю ребят, с которыми он в 2022 году катался пулеметчиком. Каминг-ауты никто делать не станет. Все подразделения секретные. Иногда так бывает: в военнике написано «рядовой», а человек работает по множеству спецпроектов», — написал Живов.Читайте также:
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