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Главного муфтия Таджикистана ранили ножом в Душанбе

11 сентября 2024, 19:33
Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Ножевое ранение получил в Душанбе главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзод сообщили в республиканском МВД.
«Человек после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Нападавшего оперативно задержали, открыто уголовное дело. Известно, что у муфтия легкие ранения, ему оказали помощь медики, а затем отправили домой.



Как сообщалось ранее, предприниматель в Краснодаре подозревается в хищении у Минобороны РФ более семи миллионов рублей. Бизнесмену вменяют мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.

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#мир
#таджикистан
#муфтий
#криминал
#новости
DoRzeczy: Вооружённый украинец забаррикадировался в квартире и отстреливался
11 сентября 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Longfin Media

В Польше вооружённый украинец забаррикадировался в квартире в варшавском районе Беляны. Затем он начал стрелять в подъехавших полицейских.
Как передаёт новостной портал DoRzeczy, правоохранители приехали на улицу Кохановского после того, как получили сообщение об агрессивном мужчине, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет. Позже выяснилось, что это было пневматическое оружие, которым дебошир угрожал прохожим. Кроме того, у него был нож, уточняют авторы публикации.

Полицейские оцепили район и попросили жителей укрыться в домах. Злоумышленник заперся у себя в квартире, а затем вышел на балкон и начал кидать горящую бумагу и предметы одежды на соседние балконы, выкрикивая что-то на незнакомом языке. Как выяснилось, хулиган был с Украины. Когда правоохранители попытались урезонить мужчину, он открыл по ним стрельбу.

Тогда к операции была привлечена контртеррористическая группа. Силовики взломали дверь и быстро скрутили стрелка из соседней страны. Видимо, задержание было жёстким, потому что украинец сейчас находится в больнице. Допрос и суд предстоят ему уже после того, как он поправится.

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#суд
#оружие
#задержание
#нож
#балкон
#пистолет
#полицейские
#операции
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Предпринимателя подозревают в хищении у Минобороны 7 млн рублей в Краснодаре
Бизнесмен Григорян подозревается в хищении у Минобороны 7 млн руб. в Краснодаре
11 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Oksana Starostina

В хищении семи миллионов рублей у Минобороны РФ подозревают бизнесмена Сурена Григоряна в Краснодаре, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере.
«Он подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа», — прокомментировал источник.
По материалам уголовного дела, в августе 2020 года был оформлен госконтракт по реконструкции общежития, а в прошлом году фигурант, предварительно сговорившись с сообщниками, указал в актах о приемке работ заведомо ложные сведения, сказано в уголовном деле.

Из материалов также следует, что речь идет о сумме в семь миллионов 209 тысяч 386 рублей.

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#россия
#хищение
#бизнесмен
#криминал
#минобороны рф
#деньги
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Бывшему механику American Airlines дали 9 лет за контрабанду наркотиков
Reuters: Бывшему механику American Airlines дали 9 лет за контрабанду кокаина
11 сентября 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Nastco

На девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет, пишут обозреватели Reuters. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.
Суд вынес приговор 56-летнему Полу Беллуази 6 сентября. Известно, что мужчину взяли зимой 2020 года в нью-йоркском аэропорту, когда он пытался достать больше 11 кило вещества на 250 тысяч долларов (примерно 22,7 миллиона рублей) из отсека, который был под кабиной пилотов авиалайнера, прилетевшего из Ямайки. Мужчина был с пустой сумкой для инструментов и в широкой куртке, куда могли войти брикеты с кокаином.

По словам прокурора США Бреона Писа, поведение Беллуизи угрожает безопасности инфраструктуры транспорта.

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#мир
#сша
#наркотики
#контрабанда
#суд
#новости
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Пострадавший от удара БПЛА дом в Раменском готовят к ремонту
11 сентября 2024, 18:51

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В многоквартирном доме №23 по улице Высоковольтной в Раменском, пострадавшем от удара беспилотника продолжается обследование. Специалисты оперативных служб и сотрудники управляющей компании демонтируют опасные конструкции, убирают битое стекло и мусор с прилегающей территории, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Эксперты строительного контроля тщательно оценивают целостность и прочность элементов здания. В ближайшее время они подготовят техническое заключение для работ по восстановлению многоэтажки.

Подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области готова начать восстановление конструктивных элементов и ремонтные работы сразу после получения заключения.
«Ситуация, связанная с повреждением дома на улице Высоковольтной, под полным контролем. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и скорейшего восстановления дома будут приняты. Мы готовы оказать жителям максимальную поддержку и обеспечить проведение качественного ремонта, – заверил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.

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#антон велиховский
#подмосковье
#московская область
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Женщина в Красноярском крае полезла к мужу в окно из ревности и сорвалась
Женщина в Лесосибирске полезла к мужу в окно из ревности и сорвалась
11 сентября 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Женщина полезла к супругу в окошко из ревности и сорвалась, информирует телеканал «360». По информации журналистов, она выследила мужа в чужом доме, а чтобы доказать его измену, полезла в окно на втором этаже.
Отмечено, что ревнивица одной ногой стояла на арматуре, а другой на отливе. Несчастная все же смогла заглянуть в квартиру, но только на несколько секунд.

Когда на место прибыли врачи, пострадавшая была без сознания. Ее госпитализировали, но не спасли. У нее осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что под Тулой силовики накрыли притоны, работавшие под видом массажных салонов. Изъято 800 тысяч рублей и документация.

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#россия
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#красноярский край
#новости
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Силовики накрыли несколько борделей в Тульской области
11 сентября 2024, 17:52

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Тульской области силовики накрыли сразу несколько притонов, которые работали под видом массажных салонов. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Во время операции некоторые заведения работали не в полную силу и некоторых девушек пришлось будить. Всего силовикам удалось задержать женщин от 19 до 35 лет и несколько клиентов.

При этом в кабинетах администрации изъяли 800 тысяч рублей и документы. Проституток задержали и увезли в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Дагестане арестован сотрудник ФСО, который присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент.

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#подмосковье
#полиция
#документы
#операции
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Часть жильцов повреждённого ударом БПЛА дома в Раменском возвращается в квартиры
11 сентября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты продолжают комплексное техническое обследование многоквартирного дома №6 в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшего от удара беспилотника. В кратчайшие сроки после работы оперативных служб эксперты строительного контроля начали осматривать здание, чтобы проверить целостность и прочность конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
По результатам обследования жильцам квартир с 1-го по 6-й этажи было разрешено вернуться домой. Подача воды и электричества в этих квартирах уже восстановлена. Для жильцов помещений с 7-го по 17-й этажи организовали временное размещение в специальных пунктах или съёмных квартирах.

После получения заключения экспертов подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области начнёт восстанавливать повреждённые конструкции и проводить ремонт.
«Мы принимаем все необходимые меры для оперативного восстановления дома и обеспечения жильцов безопасными условиями проживания. Восстановление конструктивных элементов будет проведено по самым высоким стандартам качества и безопасности. Жильцов обеспечивают оперативной информацией и всем необходимым», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.

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#подмосковье
#московская область
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По инициативе военной прокуратуры в Псковской области работодатель привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства
11 сентября 2024, 17:20

Фото: istock / Oksana Kalinina

42 военная прокуратура гарнизона провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший должность, на которую распространялись запреты, ограничения и обязанности, после увольнения с военной службы трудоустроился в одну из коммерческих организаций на должность инженера.
Однако в нарушение установленных антикоррупционных требований соответствующее уведомление по месту его прежней службы работодателем своевременно направлено не было.

В связи с допущенными нарушениями закона военной прокуратурой гарнизона в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Рассмотрев материалы военной прокуратуры мировой суд судебного участка № 30 г. Пскова оштрафовал правонарушителя на 20 тыс. рублей.

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#дело
#прокуратура
#нарушение
#ограничения
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#рф
#псковская область
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ФСБ предотвратила атаку боевиков ВСУ на детский сад в ДНР
11 сентября 2024, 16:16

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Террористическую атаку ВСУ на детский садик в Донецке предотвратила ФСБ России, сообщили в региональном управлении ведомства. Там уточнили, что теракт хотели осуществить при помощи беспилотника, а не допустить трагедию помогла система «Купол Донбасса».
Отмечено, что беспилотник вооружили взрывным устройством, в котором был элемент «неизвлекаемости», способный сдетонировать при попытке разминирования.

Специалисты ликвидировали взрывное устройство при помощи накладного заряда.

«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — прокомментировали там.

Боевики ВСУ атакуют мирное население, поскольку, по оценке экспертов, не могут одержать победу на поле боя.

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