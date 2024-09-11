Главного муфтия Таджикистана ранили ножом в Душанбе

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Ножевое ранение получил в Душанбе главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзод сообщили в республиканском МВД.
«Человек после молитвы около центральной мечети города Душанбе ранил колюще-режущим предметом председателя Совета улемов Таджикистана», — пояснили в пресс-службе ведомства.Нападавшего оперативно задержали, открыто уголовное дело. Известно, что у муфтия легкие ранения, ему оказали помощь медики, а затем отправили домой.
Как сообщалось ранее, предприниматель в Краснодаре подозревается в хищении у Минобороны РФ более семи миллионов рублей. Бизнесмену вменяют мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.
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Никита Кротов