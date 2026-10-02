Пьяная дочь насмерть задавила маму, когда та открывала ей ворота в бурятском селе
В ночь на пятницу в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района автомобиль Toyota Premio насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Бурятии».
За рулём иномарки находилась 45-летняя дочь погибшей. В момент вождения она была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пыталась заехать во двор дома и случайно задавила машиной свою 74-летнюю мать, открывающую ворота.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодарском крае лечение в больнице закончилось для женщины серьезными последствиями. Во время операции хирурги случайно прожгли пациентке кишечник — в результате ей пришлось удалять часть пораженного органа, а также яичники и матку.
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