Главу Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России

Фото: istockphoto/blinow61
Главу Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева* разыскивает МВД России, сказано в розыскной базе ведомства.
«Габуев Александр*. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.
Статья, по которой ищут Габуева,* не уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, директора нежелательной в России организации могут искать по уголовному делу об уклонении от исполнения российского законодательства об иноагентах.
Габуева* объявили иноагентом весной 2023 года, в том же году в реестр попала и сама организация. В июле прошлого года ее добавили в список нежелательных.
В конце апреля сообщалось об объявлении в розыск журналистки Юлии Таратуты*.
Читайте также:
В Красноярском крае начался суд по делу о трагической гибели четверых детей от отравления
Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал подробности
Спор о лепешках обернулся дракой насмерть
*Лица и организации, признанные иноагентами и нежелательными на территории РФ
Никита Кротов