На МКАД столкновение иномарки с бетонным блоком привело к гибели человека
На Московской кольцевой автодороге произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Об это сообщает столичная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, утром 3 ноября, примерно в 8:12 по московскому времени, на первом километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля марки Fiat не справился с управлением. Вследствие этого машина совершила наезд на стационарное препятствие — бетонный блок.
В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте. Медики госпитализировали водителя транспортного средства с полученными травмами. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
