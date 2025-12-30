Жертву двойного изнасилования отправили из-за праздников домой

30 декабря 2025, 19:47

RTL Info: Жертву двойного изнасилования отправили из-за каникул домой в Бельгии

Фото: istockphoto/LIVINUS

В Бельгии девушка по имени Луиза заявила, что после двойного изнасилования ей не удалось сразу подать заявление в полиции. В участке сослались на праздничные дни. Об этом пишет RTL Info.





Инцидент произошел в субботу, 20 декабря, в Намюре. Луиза была на вечеринке с друзьями, где познакомилась с мужчиной. Позже он вывез ее за город и, по словам девушки, изнасиловал на заднем сиденье автомобиля.



Спустя несколько часов, как утверждает Луиза, она пережила второе нападение. Ее изнасиловал мужчина, который согласился подвезти ее домой. На следующее утро девушка пришла в полицейский участок, чтобы подать заявление, но, по ее словам, там отнеслись к ситуации безучастно и попросили вернуться в понедельник.





«Я сказала им, что меня только что изнасиловали. Они сказали мне прийти в понедельник», — сказала жертва.