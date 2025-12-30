Хозяина с дочерью заперли в подвале и морили голодом несколько лет
В Индии семейную пару, работавшую прислугой у 70-летнего пенсионера Сингха Ратхоре Омпракаша, заподозрили в том, что они на протяжении пяти лет удерживали его с дочерью в подвале и морили голодом.
По данным The Times of India, мужчина жил с дочкой отдельно от других родственников. В 2020 году для помощи по дому он нанял Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви. Как утверждают близкие, со временем супруги фактически заняли жилище. Хозяев оставили в нижних помещениях, а сами обосновались на верхнем этаже.
Доступ к пенсионеру и его дочери, по словам родных, оказался ограниченным. При попытках навестить их им говорили, что те якобы не хотят ни с кем общаться.
Поводом для визита стало сообщение о смерти мужчины. Родственники, приехавшие в дом, рассказали, что тело пенсионера было сильно истощенным. Его дочь нашли в крайне тяжелом состоянии. Следствие зафиксировало признаки длительного недоедания. Женщину госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
В полиции заявили, что по факту произошедшего проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Мордовии слесарь отравил почти 40 человек и получил условный срок.
Читайте также: