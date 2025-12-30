Хозяина с дочерью заперли в подвале и морили голодом несколько лет

30 декабря 2025, 19:18

The Times of India: в Индии слуги пять лет морили голодом хозяина с дочерью

Фото: istockphoto/Pranay Chandra Singh

В Индии семейную пару, работавшую прислугой у 70-летнего пенсионера Сингха Ратхоре Омпракаша, заподозрили в том, что они на протяжении пяти лет удерживали его с дочерью в подвале и морили голодом.