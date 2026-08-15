Главврача московской клиники для детей с аутизмом задержали

15 августа 2026, 15:21

«Известия»: главврача клиники для детей с аутизмом задержали в Москве

Фото: istockphoto/Rawf8

Оперативные источники сообщили о задержании руководителя столичного медицинского центра. Накануне сотрудников учреждения, включая представителей администрации, вызвали на допросы.