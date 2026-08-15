Главврача московской клиники для детей с аутизмом задержали
Оперативные источники сообщили о задержании руководителя столичного медицинского центра. Накануне сотрудников учреждения, включая представителей администрации, вызвали на допросы.
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное производство по фактам мошенничества и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишут 15 августа «Известия». Согласно материалам дела, в период с декабря 2017 года по апрель 2026 года злоумышленники целенаправленно искали родителей, воспитывающих детей с аутизмом и тяжелыми неврологическими патологиями.
Используя тяжелую жизненную ситуацию семей, фигуранты навязывали им платные методики и препараты, не имеющие научного обоснования и отсутствующие в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ. Родителям внушали ложные гарантии эффективности, после чего они переводили крупные суммы за заведомо нерезультативные услуги.
В пресс-службе столичного Следственного комитета уточнили, что вырученные преступным путем средства впоследствии легализовывались: деньги выводились через подконтрольные банковские карты, оформленные на посторонних граждан. В открытых источниках отмечается, что пациенты клиники на протяжении двух лет публично жаловались на ухудшение состояния детей после курсов терапии, несоответствие цены и качества обслуживания, а также на халатность медперсонала.
Всем задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, оперативники устанавливают возможных соучастников преступной схемы.
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