В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки
В Ростовской области девочка погибла после конфликта с бывшим молодым человеком своей старшей сестры. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По предварительным данным, россиянка встретила 21-летнего мужчину на улице. После расставания между ними, как утверждается, сохранялся конфликт.
Сообщается, что во время ссоры мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Девочка высказала ему претензии из-за его отношения к сестре, после чего он, предположительно, напал на нее. Подросток получила смертельные ранения. Подозреваемого задержали, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
В сентябре 2016 года в Перми пропала 27-летняя Елена Ж. Девушка вышла на прогулку, сообщила матери о возвращении домой и перестала выходить на связь. Волонтёры и полиция нашли её тело недалеко от дома, а следствие быстро установило личность подозреваемого. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
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