Тигр съел справлявшего нужду в лесу фермера

Тигр съел фермера в индийском заповеднике Пилибхит
Фото: iStock/TonyBaggett

В Индии тигр съел справлявшего нужду фермера. Об этом пишет газета The Times of India.



Все произошло в заповеднике Пилибхит, когда 40-летний Чхоте Лал отправился охранять свое поле от обезьян. Не дождавшись его к ужину, обеспокоенная семья начала поиски. Вскоре мужчину нашли в лесу. Жители деревни сразу поняли, что он стал жертвой тигра: половина его тела была съедена.

Они предположили, что хищник напал на фермера в поле, а затем утащил в лес. Однако сотрудники Департамента лесного хозяйства обратили внимание на то, что в поле не было следов крови и волочения. В ведомстве считают, что мужчина сам пошел в лес, чтобы справить нужду, и в тот момент на него набросился хищник.

Возле места происшествия установили фотоловушки. Специалисты надеются поймать животное.

