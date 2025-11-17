Тигр съел справлявшего нужду в лесу фермера
В Индии тигр съел справлявшего нужду фермера. Об этом пишет газета The Times of India.
Все произошло в заповеднике Пилибхит, когда 40-летний Чхоте Лал отправился охранять свое поле от обезьян. Не дождавшись его к ужину, обеспокоенная семья начала поиски. Вскоре мужчину нашли в лесу. Жители деревни сразу поняли, что он стал жертвой тигра: половина его тела была съедена.
Они предположили, что хищник напал на фермера в поле, а затем утащил в лес. Однако сотрудники Департамента лесного хозяйства обратили внимание на то, что в поле не было следов крови и волочения. В ведомстве считают, что мужчина сам пошел в лес, чтобы справить нужду, и в тот момент на него набросился хищник.
Возле места происшествия установили фотоловушки. Специалисты надеются поймать животное.
