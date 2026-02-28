Пять человек сгорели заживо в российском регионе
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
Трагедия произошла в поселке Горбачево Плавского района. По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил утром 28 февраля. На место оперативно прибыли шесть пожарных и две единицы техники. Огонь охватил 48 квадратных метров постройки. При тушении спасатели обнаружили внутри тела трех мужчин и двух женщин, их личности устанавливаются.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей и назначает необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Миассе Челябинской области загорелся один из торговых центров. По словам очевидцев, многие помещения в здании сгорели дотла.
