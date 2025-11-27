«Глина вместо воздуха»: На Урале врачи спасли малыша, вдохнувшего кусок печи
В Свердловской области врачи спасли годовалого мальчика, который вдохнул кусок глины от печи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Инцидент произошёл, когда ребёнок гостил у бабушки. У мальчика поднялась температура и начался кашель. Родственники показали его врачам в посёлке, но его состояние ухудшилось после возвращения в Екатеринбург. «Скорая» доставила малыша в реанимацию, где его подключили к ИВЛ.
Врачи заподозрили инородное тело, хотя рентген его не показал. После перевода в областную детскую больницу КТ выявила кусок глины в бронхах. Медики извлекли его специальными инструментами. После операции ребёнок провёл сутки в кардиореанимации, а через неделю его выписали домой.
Ранее в Москве врачи спасли четырёхлетнего мальчика с сосиской в пищеводе.
