В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится до 11 июня
В России началась короткая рабочая неделя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
По словам эксперта, у сотрудников, которые трудятся по пятидневному графику, на этой неделе будет всего четыре рабочих дня — с 8 по 11 июня включительно. Поводом для такого «сокращения» стало празднование Дня России, который отмечается 12 июня.
Напомним, что из-за этого праздника пенсионеров ждёт досрочное получение выплат. Выходные продлятся три дня, и график перечисления денег автоматически сдвинется. Деньги будут поступать на счета раньше обычного до конца месяца, подробнее читайте в материале «Радио 1».
В ближайшие дни жители и гости Москвы столкнутся с сильной жарой. Ожидается, что температура не опустится ниже плюс 30-31 градуса. В столичном МЧС дали несколько рекомендаций на этот период времени.
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