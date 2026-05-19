Голый мужчина кидается камнями и пугает водителей в российском городе
Во Владивостоке полностью обнаженный мужчина напал на человека и парализовал движение на проезжей части. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Инцидент произошел возле торгового центра «Море» на улице Гоголя. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как неизвестный с разбега кидает в охранника тротуарную плитку. В это время тот пытается рукой остановить нарушителя.
На другом видео можно заметить, как неадекват выбегает на дорогу и начинает мешать водителям: поднимает руки и затрудняет движение по одной из полос. Очевидцы предположили, что приморец находился в состоянии наркотического опьянения. Задержали ли его, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону голый мужчина устроил танцевальный перформанс на улице.
