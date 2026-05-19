Полицейские прокатились вдвоем на одном самокате и поплатились

В Якутии полицейские прокатились вдвоем на одном электросамокате и получили штраф
В Якутии молодые люди в полицейской форме прокатились вдвоем на одном электросамокате и получили штраф. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
В Сети появилось видео, на котором парень и девушка в полицейской форме едут на электросамокате по тротуару. Как выяснилось, нарушители – слушатели Центра профподготовки, недавно поступившие на службу и прибывшие на обучение.
Водителя привлекли к ответственности за нарушение ПДД. С ними обоими также провели воспитательную работу.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль сбил электросамокат, на котором ехали два мальчика. Пострадавших госпитализировали.
