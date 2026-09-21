Задержанный во время «прогулки» по тоннелю московского метро мужчина получил 15 суток

21 сентября 2026, 21:52

Суд дал 15 суток пытавшемуся скрыться от полиции в тоннеле метро Москвы мужчине

Фото: istockphoto/simpson33

Люблинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста мужчине, который пытался скрыться от полицейских в тоннеле столичного метро. Его признали виновным в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе суда.