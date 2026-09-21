Задержанный во время «прогулки» по тоннелю московского метро мужчина получил 15 суток
Люблинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста мужчине, который пытался скрыться от полицейских в тоннеле столичного метро. Его признали виновным в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе суда.
Постановление в отношении Алексея Карпова вынесли 21 сентября, пишет Агентство городских новостей «Москва». Суд признал его виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что находившийся в федеральном розыске мужчина попытался скрыться от полицейских на территории московского метрополитена. На станции «Печатники» сотрудник полиции заметил пассажира, внешность которого совпадала с данными ориентировки.
Увидев правоохранителя, мужчина спрыгнул с платформы на пути и направился в тоннель. Его преследование продолжалось более полутора часов. В это время поезда на соответствующем участке метро следовали с увеличенными интервалами.
Задержать мужчину удалось на станции «Марьино». По данным МВД, им оказался ранее неоднократно судимый житель Пензенской области. Его осудили за кражу и насильственные действия сексуального характера.
Правоохранители установили, что мужчина находился в федеральном розыске по инициативе регионального управления МВД. Его разыскивали в связи с уклонением от административного надзора и неоднократным нарушением установленных судом ограничений.
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