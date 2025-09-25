Голландский F-35 вместо российского дрона: кто на самом деле разрушил дом в Польше
Нидерландский истребитель F-35, участвовавший в отражении ночной атаки беспилотников над территорией Польши, вероятно, выпустил ракету, которая повредила жилой дом в населенном пункте Вырыки Люблинского воеводства. К такому выводу, как сообщает портал Onet, пришли следователи, изучающие инцидент.
Расследование показало, что изначальная версия о падении российского дрона не подтвердилась. Позже польские СМИ и министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк заявили, что здание было повреждено ракетой класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенной польским F-16 . Однако новые неофициальные данные указывают на причастность голландского самолета, находившегося в зоне дежурства.
Инцидент произошел во время масштабного нарушения воздушного пространства Польши. Премьер-министр Дональд Туск ранее утверждал, что над страной были сбиты российские беспилотники, но доказательств представлено не было. Российское министерство обороны опровергло эти обвинения, подчеркнув, что удары наносились только по объектам ВПК Украины и цели на территории Польши не планировались.
Официальные власти, включая прокуратуру, пока не комментируют итоги расследования. При этом в Польше не было обнаружено ни одного беспилотника с боевой частью, что подтвердил Туск на пресс-конференции 22 сентября.
