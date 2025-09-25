Голландский F-35 вместо российского дрона: кто на самом деле разрушил дом в Польше

25 сентября 2025, 01:25

Onet заявил, что ракету по дому в Польше выпустил нидерландский истребитель

Фото: iStock/MattGush

Нидерландский истребитель F-35, участвовавший в отражении ночной атаки беспилотников над территорией Польши, вероятно, выпустил ракету, которая повредила жилой дом в населенном пункте Вырыки Люблинского воеводства. К такому выводу, как сообщает портал Onet, пришли следователи, изучающие инцидент.