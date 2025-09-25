Французская биатлонистка Симон предстанет перед судом за мошенничество и кражу

25 сентября 2025, 00:01

Фото: Istock/TheaDesign

Десятикратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по биатлону французская спортсменка Жулия Симон обвиняется в краже и мошенничестве с использованием банковской карты.