Французская биатлонистка Симон предстанет перед судом за мошенничество и кражу
Десятикратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по биатлону французская спортсменка Жулия Симон обвиняется в краже и мошенничестве с использованием банковской карты.
Судебный процесс по делу назначен на 24 октября в Альбервиле, о чем сообщает издание Le Dauphiné Libéré со ссылкой на местную прокуратуру.
Обвинение касается инцидента, который произошел в 2022 году на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии. По данным следствия, Симон использовала банковскую карту своей партнерши по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше для совершения онлайн-покупок, в числе которых была спортивная камера типа GoPro. Общая сумма ущерба оценивается от 1000 до 2000 евро, а число пострадавших в результате ее действий достигло трех человек.
Сама биатлонистка свою вину не признает. На предварительных допросах Симон заявила, что ее честным именем воспользовались неизвестные злоумышленники. В ходе расследования жандармерии Альбервиля удалось установить IP-адреса и устройства, с которых совершались покупки; эти доказательства будут представлены в суде.
