В Ахтубинске 38-летний мужчина спас троих тонущих детей и погиб сам
В Ахтубинске на реке Владимировке во время отдыха произошла трагедия. Мужчина погиб, спасая троих детей. Об этом информирует МЧС России.
Инцидент случился днём 27 июня. Дети купались в реке и начали тонуть. Взрослые сразу бросились им на помощь. 38-летний мужчина достал детей из воды, но сам выбраться не смог. Очевидцы вытащили мужчину на берег.
Приехавшие медики скорой помощи проводили реанимацию, но спасти пострадавшего не удалось. Отмечается, что место, где случилась трагедия, не подходило для купания: на берегу стояли запрещающие знаки, а оборудованного пляжа там не было.
Ранее сообщалось об инциденте в Хабаровском крае. Там мальчик утонул в реке при опрокидывании моторной лодки.
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