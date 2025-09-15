Неадекватный россиянин устроил шокирующий променад у детских площадок — видео

15 сентября 2025, 17:10

Жителя Екатеринбурга задержали за голую прогулку у детских площадок

Фото: Istock/Ake Ngiamsanguan

В Екатеринбурге местный житель совершил прогулку без одежды в районе детских игровых площадок. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.