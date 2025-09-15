Неадекватный россиянин устроил шокирующий променад у детских площадок — видео
В Екатеринбурге местный житель совершил прогулку без одежды в районе детских игровых площадок. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
На предоставленных кадрах видно, как полностью обнажённый мужчина спокойно шагает по тротуару вдоль проезжей части. Лишь некоторые прохожие ненадолго останавливаются и смотрят ему вслед, большинство же пешеходов вообще не реагируют на него и спешат по своим делам.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали мужчину. Предварительно, у задержанного наблюдали признаки неадекватного состояния.
