Власти Турции сообщили о горении танкера в Черном море
Танкер загорелся в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия. Экипаж готовится к эвакуации, сообщает турецкое управление мореходства. Данные приводит РИА Новости.
По информации ведомства, пожар произошел на танкере Kairos, который двигался в Новороссийск без груза, на расстоянии 28 миль от турецких берегов. Состояние 25 членов экипажа оценивается как нормальное.
Спасатели уже направились к судну для эвакуации людей.
