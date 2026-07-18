Семья из четырёх человек разбилась в ДТП с BMW и фурой в Тамбовской области
На 56-м километре автодороги Тамбов–Пенза произошла смертельная авария — четыре человека погибли на месте. Об этом сообщили вчера вечером в Telegram-канале «Прокуратура Тамбовской области».
Согласно предварительной информации, за рулём легкового автомобиля BMW X5 находилась женщина. Во время обгона она потеряла контроль над машиной и столкнулась со встречным грузовиком.
По сведениям региональной Госавтоинспекции, удар оказался смертельным для семьи, которая находилась в иномарке. Женщина-водитель 1985 года рождения, мужчина 1981 года рождения и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до прибытия медиков. Гражданин, который управлял грузовым автомобилем, не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Ставрополье правоохранительные органы начали проверку после сообщений об отравлении примерно 40 человек на базе отдыха. У некоторых из пострадавших зафиксировали высокую температуру. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: