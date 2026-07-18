«Аналог Мальдив»: Эвелина Блёданс рассказала, чем её поразила поездка в Беларусь
Актриса Эвелина Блёданс поделилась впечатлениями от путешествия по Беларуси
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс поделилась восторженными впечатлениями от поездки в Беларусь. Её слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).
Звезда призналась, что в последнее время всё чаще выбирает отдых в странах постсоветского пространства, отказываясь от дальних зарубежных курортов. Она считает, что многие «соседи» РФ остаются недостаточно изученными россиянами, хотя там можно найти массу живописных мест и достойную альтернативу дорогим заграничным пляжам.
«Столько красоты, столько интересных и познавательных исторических программ. Мы даже покатались на настоящем корабле, отправились в поход по водным просторам, меня поразила архитектура в пригородах Минска. Успели всё: и поработать, и отдохнуть», — объяснила Блёданс Общественной Службе Новостей.Она подчеркнула, что в России и Беларуси при желании реально отыскать аналог Мальдив. При этом уровень сервиса ничуть не уступает зарубежному, а цены значительно доступнее. Звезда добавила, что всегда радуется любой возможности покинуть даже Подмосковье и любит открывать для себя малоизвестные туристические уголки.
Ранее Блёданс появилась на 15-й юбилейной церемонии «Fashion Summer Awards 2026», которую организовал телеканал Fashion TV Россия. Общаясь с журналистами, знаменитость высказала желание поработать с режиссёром Алексеем Учителем. Подробности читайте здесь.