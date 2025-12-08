Грабители совершили налет на музей с шедеврами мирового искусства в Бразилии

08 декабря 2025, 04:39

Преступники похитили гравюры Матисса и Портинари из музея в Сан-Паулу

Фото: istockphoto / Nikolaev

Вооруженные преступники совершили дерзкую кражу произведений искусства из библиотеки в Сан‑Паулу. Об этом пишет NBC.