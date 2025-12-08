Грабители совершили налет на музей с шедеврами мирового искусства в Бразилии
Вооруженные преступники совершили дерзкую кражу произведений искусства из библиотеки в Сан‑Паулу. Об этом пишет NBC.
Всего злоумышленники похитили 13 художественных работ, среди которых – восемь гравюр знаменитого французского художника Анри Матисса и пять произведений бразильского мастера Кандидо Портинари. Украденные работы входили в экспозицию выставки «От книги к музею».
К настоящему моменту правоохранительные органы не задержали ни одного преступника. Сейчас полицейские активно патрулируют район, где расположен музей.
Издание отмечает, что в библиотеке функционировала система видеонаблюдения, а все похищенные произведения были застрахованы.
