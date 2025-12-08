Достижения.рф

Грабители совершили налет на музей с шедеврами мирового искусства в Бразилии

Преступники похитили гравюры Матисса и Портинари из музея в Сан-Паулу
Вооруженные преступники совершили дерзкую кражу произведений искусства из библиотеки в Сан‑Паулу. Об этом пишет NBC.



Всего злоумышленники похитили 13 художественных работ, среди которых – восемь гравюр знаменитого французского художника Анри Матисса и пять произведений бразильского мастера Кандидо Портинари. Украденные работы входили в экспозицию выставки «От книги к музею».

К настоящему моменту правоохранительные органы не задержали ни одного преступника. Сейчас полицейские активно патрулируют район, где расположен музей.

Издание отмечает, что в библиотеке функционировала система видеонаблюдения, а все похищенные произведения были застрахованы.

