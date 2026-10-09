Грабёж и нападение на остановке: в Краснодарском крае разыскивают мужчину с ножом
В Краснодарском крае мужчина с ножом, предположительно, напал на двух девушек с разницей в несколько дней. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, в одном случае пострадавшую ограбили и ранили, а во втором злоумышленник, как утверждается, попытался изнасиловать девушку. Официального подтверждения всех обстоятельств произошедшего пока нет.
Первый инцидент случился 3 октября в СНТ «Горизонт». По информации источника, 38-летний Руслан Е. напал на 33-летнюю Лидию А. с ножом, отобрал у неё 40 тысяч рублей и ранил женщину в руку.
Второе нападение, предположительно, произошло 8 октября на остановке возле садоводства «Автомобилист». Мужчина, которого связывают с первым эпизодом, затащил девушку в расположенные неподалёку кусты и попытался её изнасиловать. Однако довести задуманное до конца он не смог и скрылся.
По предварительным данным, Руслан Е. уже фигурировал в криминальных сводках по делам о грабеже и кражах. При этом информация о его причастности ко второму нападению требует официального подтверждения.
Тем временем в местных чатах распространяются сообщения о том, что мужчину уже задержали. Однако правоохранительные органы пока не выступили с официальными комментариями. Обстоятельства обоих происшествий и информация о возможном задержании остаются неподтверждёнными.
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