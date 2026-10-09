Грабёж и нападение на остановке: в Краснодарском крае разыскивают мужчину с ножом

09 октября 2026, 14:01

Мужчина с ножом напал на двух девушек в Краснодарском крае

Фото: Istock / redstallion

В Краснодарском крае мужчина с ножом, предположительно, напал на двух девушек с разницей в несколько дней. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, в одном случае пострадавшую ограбили и ранили, а во втором злоумышленник, как утверждается, попытался изнасиловать девушку. Официального подтверждения всех обстоятельств произошедшего пока нет.