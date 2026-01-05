Достижения.рф

На северо-востоке Москвы собака обнаружила вероятную бомбу под автомобилем

В московском районе Свиблово полиция проверяет автомобиль на предмет минирования
Фото: Istock/undefined undefined

Полицейские оцепили двор в московском районе Свиблово. Информация указывает, что между левым колесом и бампером автомобиля «Лада Приора» может находиться взрывное устройство. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Собака частного кинолога сначала учуяла подозрительный запах у автомобиля, а затем начала лаять. Инструктор по дрессировке сразу позвонил в полицию. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, свои действия координируют прибывшие кинологи со служебными собаками.

Отдельно к месту вызова выехала группа взрывотехников для возможного обезвреживания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность владельца автомобиля и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось об инциденте в Хабаровске, где школьник пытался улететь в Москву с боеприпасами в чемодане.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0