На северо-востоке Москвы собака обнаружила вероятную бомбу под автомобилем
Полицейские оцепили двор в московском районе Свиблово. Информация указывает, что между левым колесом и бампером автомобиля «Лада Приора» может находиться взрывное устройство. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Собака частного кинолога сначала учуяла подозрительный запах у автомобиля, а затем начала лаять. Инструктор по дрессировке сразу позвонил в полицию. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, свои действия координируют прибывшие кинологи со служебными собаками.
Отдельно к месту вызова выехала группа взрывотехников для возможного обезвреживания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность владельца автомобиля и выясняют обстоятельства происшествия.
