Гражданин Катара погиб в зоне боевых действий в регионе
ТАСС: В Катаре погиб один подданный, еще один человек ранен
Гражданин Катара погиб, еще один человек пострадал в результате попадания осколков на борту судна в регионе боевых действий. Об этом официально сообщило Министерство внутренних дел эмирата, пишет ТАСС.
По данным ведомства, в ходе планового мониторинга Главное управление береговой охраны и пограничной безопасности зафиксировало отсутствие судна, на котором находились два человека, в установленный срок возвращения. В субботу вечером морские патрули приступили к поисково-спасательной операции.
«В ранние утренние часы воскресенья <...> поисково-спасательная группа <...> обнаружила судно. В ходе операции подтвердилась гибель катарского подданного от осколочных ранений, полученных в результате военных действий в этом районе», — говорится в публикации.В министерстве добавили, что второго человека на борту — иностранца арабского происхождения, постоянно проживающего в Катаре, — ранило. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное. В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств инцидента.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по объектам Вооруженных сил США в Кувейте и Бахрейне. Он назвал эти действия ответом на американскую военную операцию.