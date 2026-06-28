Гражданин Катара погиб в зоне боевых действий в регионе

28 июня 2026, 21:22

ТАСС: В Катаре погиб один подданный, еще один человек ранен

Фото: istockphoto/Shakeel Sha

Гражданин Катара погиб, еще один человек пострадал в результате попадания осколков на борту судна в регионе боевых действий. Об этом официально сообщило Министерство внутренних дел эмирата, пишет ТАСС.





По данным ведомства, в ходе планового мониторинга Главное управление береговой охраны и пограничной безопасности зафиксировало отсутствие судна, на котором находились два человека, в установленный срок возвращения. В субботу вечером морские патрули приступили к поисково-спасательной операции.





«В ранние утренние часы воскресенья <...> поисково-спасательная группа <...> обнаружила судно. В ходе операции подтвердилась гибель катарского подданного от осколочных ранений, полученных в результате военных действий в этом районе», — говорится в публикации.