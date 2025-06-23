Во Франции 145 человек укололи шприцами на музыкальном фестивале
Во Франции более десяти человек задержали после того, как люди стали жаловаться на нападения со шприцами на местном музыкальном фестивале, передает The Guardian.
Мероприятие проходило в разных городах Франции. Во время проведения и после него люди стали жаловаться на то, что в толпе на фестивале неизвестные кололи их шприцами.
Что именно находилось в шприцах, неизвестно. Согласно информации источника, злоумышленники могли вкалывать пострадавшим специальные препараты, после которых человек перестает оказывать сопротивление насильственным действиям.
Всего по стране пострадало 145 человек, среди них есть несовершеннолетние.
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