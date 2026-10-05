Пять подростков пострадали при пожаре в бесхозном гараже в пермской Чернушке
Пять подростков пострадали при возгорании в гараже в Чернушке Пермского края. Об этом 4 октября сообщили в краевом минздраве.
Согласно материалу, травмы получили несовершеннолетние младше 14 лет. Троих ребят доставили в больницу с ожогами, остальных отправили на амбулаторное лечение. Уточняется, что из госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней тяжести.
По сведениям краевого ГУ МЧС, огонь вспыхнул в заброшенном гараже, где горел мусор. Площадь распространения пламени составила четыре квадратных метра. На тушение направили 21 специалиста и семь единиц спецтехники, и возгорание оперативно ликвидировали.
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