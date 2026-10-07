Москвич принимал душ и встретил огромную змею в ЮАО
Житель Москвы столкнулся с неожиданным визитом змеи во время приема душа. Рептилия выползла из вентиляционного отверстия и оказалась в ванной комнате мужчины, пишет Mash.
Инцидент произошел в Южном административном округе столицы. По словам очевидцев, незваная гостья некоторое время находилась в помещении, после чего самостоятельно вернулась в вентиляцию и скрылась.
Позже выяснилось, что это оказался маисовый полоз, также известный как красная крысиная змея. Этот вид не является ядовитым и нередко содержится в качестве домашнего питомца благодаря спокойному характеру и относительно простому уходу.
Ранее змея спасла женщину от похищения и укусила нападавшего. Подробности — в нашем материале.
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