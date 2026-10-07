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Москвич принимал душ и встретил огромную змею в ЮАО

Mash: Москвич принимал душ и увидел крысиную змею
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Москвы столкнулся с неожиданным визитом змеи во время приема душа. Рептилия выползла из вентиляционного отверстия и оказалась в ванной комнате мужчины, пишет Mash.



Инцидент произошел в Южном административном округе столицы. По словам очевидцев, незваная гостья некоторое время находилась в помещении, после чего самостоятельно вернулась в вентиляцию и скрылась.

Позже выяснилось, что это оказался маисовый полоз, также известный как красная крысиная змея. Этот вид не является ядовитым и нередко содержится в качестве домашнего питомца благодаря спокойному характеру и относительно простому уходу.

Ранее змея спасла женщину от похищения и укусила нападавшего. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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