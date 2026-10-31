Группа мужчин изнасиловали школьницу у пекарни и шантажировали фото
В Индии задержали шестерых мужчин за групповое изнасилование 15-летней школьницы. Об этом пишет газета The Statesman.
По версии следствия, все произошло в городе Мумбаи. Один из злоумышленников заманил пострадавшую на пустырь за пекарней, где вся компания надругалась над девушкой. В процессе мужчины сделали несколько кадров, а после содеянного пригрозили распространить материалы, если школьница расскажет о произошедшем семье или полиции.
Однако девушка вернулась домой и все равно посвятила родителей, после чего они вместе обратилась за помощью правоохранителей. Спустя сутки после подачи заявления стражи порядка задержали всех подозреваемых. Для их поимки они провели рейды по нескольким адресам.
Ранее сообщалось, что в Индии группа мужчин изнасиловала женщину на глаза у ее мужа.
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