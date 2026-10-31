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Стало известно о погибшем при стрельбе в ТЦ Калифорнии

NBC: при стрельбе в торговом центре в Калифорнии погиб один человек
Фото: iStock/FlyMint Agency

При стрельбе в торговом центре Solano Town Center в городе Фэрфилд (США, штат Калифорния) погиб один человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей власти.



По новым данным, еще шесть человек пострадали, трое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Личность подозреваемого пока не установлена, причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

«Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Solano Town Center», — передал источник.
Ранее агентство WBC24 сообщало о семи пострадавших. Людей с огнестрельными ранениями нашли в трех разных местах на территории ТЦ. На месте работали сотрудники оперативных и экстренных служб, в связи с трагедией в городе также должна была пройти пресс-конференция.
Лидия Пономарева

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