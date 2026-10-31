Стало известно о погибшем при стрельбе в ТЦ Калифорнии

31 октября 2026, 11:39

NBC: при стрельбе в торговом центре в Калифорнии погиб один человек

Фото: iStock/FlyMint Agency

При стрельбе в торговом центре Solano Town Center в городе Фэрфилд (США, штат Калифорния) погиб один человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей власти.





По новым данным, еще шесть человек пострадали, трое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Личность подозреваемого пока не установлена, причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

«Один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Solano Town Center», — передал источник.