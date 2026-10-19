Восемь мужчин изнасиловали женщину на глазах у ее мужа

19 октября 2026, 19:26

В Индии восемь мужчин изнасиловали женщину и обокрали ее мужа

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Индии группа мужчин изнасиловала женщину и ограбила ее мужа. Об этом сообщает издание Patnapress.