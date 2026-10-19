Восемь мужчин изнасиловали женщину на глазах у ее мужа
В Индии группа мужчин изнасиловала женщину и ограбила ее мужа. Об этом сообщает издание Patnapress.
Супруги ехали на ярмарку на мотоцикле, когда их окружили восемь человек. Пару силой увезли в манговый сад, где мужчины по очереди надругались над женщиной, снимая происходящее на телефоны. Затем они обокрали ее мужа: сначала забрали наличные, а затем угрозами заставили перевести деньги через приложение. Когда супруги пытались сопротивляться, к ним применяли силу.
Отпустили пару около трех часов ночи. Потерпевшие добрались до ближайшего полицейского отдела и написали заявление. В итоге всех причастных задержали — они жили в том же городе. Сейчас правоохранители допрашивают их и выясняют все обстоятельства произошедшего.
До этого в Милане 21-летняя девушка заявила об изнасиловании двумя неизвестными мужчинами.
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