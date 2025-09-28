В Подмосковье девушка застряла в авто из-за опасной парковки
Жительница Подмосковья столкнулась с необычной ситуацией после парковки в своём дворе. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка по имени Дарья вернулась вечером в жилой комплекс «Императорские Мытищи» и долго кружила в поисках свободного места. В итоге она решила втиснуть свой автомобиль в узкий промежуток между двумя другими машинами.
Водитель настолько филигранно поставила автомобиль, что боковые зеркала оказались в сантиметре от соседних машин. Естественно, она не могла открыть двери, чтобы выйти. Дарья не захотела снова садиться за руль и искать новое место.
Она стала искать в интернете решение своей проблемы. Найдя подходящую рекомендацию, девушка с трудом пролезла через салон своего автомобиля и выбралась наружу через багажник.
