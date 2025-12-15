На юге Москвы продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки
На юге Москвы мужчина ограбил пенсионерку, когда она решила купить у него красную икру. Злоумышленник предложил женщине сделку, но, не имея нужной суммы, она согласилась пойти с ним домой за деньгами. Об этом пишет РИА Новости.
В квартире, пока собственница пересчитывала наличные, мошенник выхватил у нее их и сбежал. Ущерб составил более 110 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Домодедово. Однако украденные средства он уже успел потратить. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что прокурор Тюменской области требует отправить в колонию особого режима мужчину, который убил родителей ради наследства и погашения долгов.
До этого в аэропорту Тампа во Флориде 8 марта 2025 года произошел инцидент, который привел к аресту бортпроводника авиакомпании United Airlines.
Читайте также: