На юге Москвы продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки

15 декабря 2025, 14:20

Фото: iStock/buradaki

На юге Москвы мужчина ограбил пенсионерку, когда она решила купить у него красную икру. Злоумышленник предложил женщине сделку, но, не имея нужной суммы, она согласилась пойти с ним домой за деньгами. Об этом пишет РИА Новости.