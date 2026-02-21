Вагон электрички сошел с рельсов на Казанском направлении МЖД
Вагон электропоезда №7704, следовавшего без пассажиров, сошел с рельсов на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЖД.
Инцидент произошел утром субботы, 21 февраля в 05:05, на перегоне Люберцы-1 – Быково. Пострадавших нет, на место направили восстановительный поезд. На время работ движение на участке Люберцы-1 – Раменское в сторону области осуществляется по соседним путям с остановками на станциях Отдых и Фабричная.
Сейчас поезда МЦД-3 следуют с отклонением от графика до 10 минут. Причины и обстоятельства происшествия пока выясняются. Для ликвидации последствий на МЖД создали оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при столкновении электропоезда с легковым автомобилем в Ростовской области.
