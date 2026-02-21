Достижения.рф

Вагон электрички сошел с рельсов на Казанском направлении МЖД

Фото: iStock/mouse_sonya

Вагон электропоезда №7704, следовавшего без пассажиров, сошел с рельсов на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЖД.



Инцидент произошел утром субботы, 21 февраля в 05:05, на перегоне Люберцы-1 – Быково. Пострадавших нет, на место направили восстановительный поезд. На время работ движение на участке Люберцы-1 – Раменское в сторону области осуществляется по соседним путям с остановками на станциях Отдых и Фабричная.

Сейчас поезда МЦД-3 следуют с отклонением от графика до 10 минут. Причины и обстоятельства происшествия пока выясняются. Для ликвидации последствий на МЖД создали оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при столкновении электропоезда с легковым автомобилем в Ростовской области.

Лидия Пономарева

