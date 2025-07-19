Достижения.рф

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Российские средства ПВО сбили два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале.



Сообщение об уничтожении первого дрона было опубликовано в 18:05 мск. Уточнялось, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Спустя пять минут после отражения атаки первого дрона на подлёте к Москве был сбит ещё один беспилотник. На месте падения его обломков также работают оперативные службы.

Информации о пострадавших не поступало.

Также не уточняется, где именно были сбиты аппараты.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Донецке.

Анастасия Чинкова

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