Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников
Российские средства ПВО сбили два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале.
Сообщение об уничтожении первого дрона было опубликовано в 18:05 мск. Уточнялось, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Спустя пять минут после отражения атаки первого дрона на подлёте к Москве был сбит ещё один беспилотник. На месте падения его обломков также работают оперативные службы.
Информации о пострадавших не поступало.
Также не уточняется, где именно были сбиты аппараты.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Донецке.
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