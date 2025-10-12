Украинцев спасли с получившего пробоину торгового корабля в Болгарии

12 октября 2025, 22:43

С получившего пробоину корабля Eileen у берегов Болгарии спасли 10 украинцев

Фото: istockphoto/Vasilvich

Торговый корабль Eileen получил пробоину в 140 милях от побережья Болгарии и затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу болгарского министерства транспорта и сообщений.