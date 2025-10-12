Украинцев спасли с получившего пробоину торгового корабля в Болгарии
Торговый корабль Eileen получил пробоину в 140 милях от побережья Болгарии и затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу болгарского министерства транспорта и сообщений.
Идущее под флагом Камеруна судно подало сигнал бедствия после поступления воды через пробоину. Десять украинских моряков пересели на спасательные плоты и эвакуировались.
На помощь выдвинулись болгарский пограничный корабль, вертолёт Военно‑морских сил Болгарии, а также находившиеся поблизости румынские и турецкие суда — всех членов экипажа подобрал турецкий корабль. Вскоре после эвакуации Eileen полностью ушло под воду.
Ранее в акватории Южно‑Китайского моря корабль китайской береговой охраны протаранил филиппинское судно. Пострадавших нет.
