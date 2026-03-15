Грузовик сбил подростка после столкновения с другим большегрузом в Москве
15-летний подросток получил травму после того, как два грузовика столкнулись на востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Около 14:45 по московскому времени на проспекте Буденного произошла авария. В ДТП столкнулись два большегруза марки «ФАВ», один из которых сбил мальчика.
Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в российской столице столкнулись два трамвая. Инцидент произошел на улице Водников в районе Покровское-Стрешнево. В результате аварии пострадали семнадцать человек, включая пятерых детей.
