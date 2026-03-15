Увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве
Возросло количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Водников в районе Покровское-Стрешнево. В результате аварии пострадали семнадцать человек, включая пятерых детей. В ГУ МВД проинформировали, что причиной схода с рельсов одного из трамваев стала техническая неисправность.
На месте происшествия выставлено оцепление, задействованы все экстренные службы. Специалисты пытаются вернуть трамвай на рельсы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге автомобиль покатился назад на парковке и насмерть задавил ребёнка.
