Грузовик снес минивэн на трассе в Амурской области, погибли четверо

Четыре человека погибли в результате аварии на трассе Чита — Хабаровск
Фото: прокуратура Амурской области

Смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза произошла в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Столкновение между минивэном Toyota Ipsum и грузовым автомобилем Volvo зафиксировано на 1668 километре федеральной трассы Чита — Хабаровск. От удара водитель и пассажиры первой иномарки погибли на месте. Мужчина за рулем большегруза не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

