Грузовик снес минивэн на трассе в Амурской области, погибли четверо

31 октября 2025, 06:24

Четыре человека погибли в результате аварии на трассе Чита — Хабаровск

Фото: прокуратура Амурской области

Смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза произошла в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.