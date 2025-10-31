Грузовик снес минивэн на трассе в Амурской области, погибли четверо
Смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза произошла в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Столкновение между минивэном Toyota Ipsum и грузовым автомобилем Volvo зафиксировано на 1668 километре федеральной трассы Чита — Хабаровск. От удара водитель и пассажиры первой иномарки погибли на месте. Мужчина за рулем большегруза не пострадал.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
