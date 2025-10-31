Наводнение обрушилось на Нью-Йорк, есть жертвы
Жертвами наводнения в Нью-Йорке стали как минимум два человека. Об этом сообщает телеканал АВС.
Первый трагический случай произошёл в Бруклине, где в затопленном подвале обнаружили тело 39-летнего мужчины. Спасатели пожарной службы города смогли извлечь его из помещения. Второй инцидент зафиксирован в котельной. Жертвой стал 43-летний мужчина.
На Нью-Йорк 31 октября обрушились мощные ливни. Серьёзные проблемы возникли на Стейтен-Айленде и в Южном Квинсе. Городской метрополитен оказался под водой, из-за чего движение поездов подземного транспорта было частично парализовано.
