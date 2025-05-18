Грузовик увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае

Фото: istockphoto/Canetti
Водитель грузовика увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае. Об этом пишет издание Jam Press. По информации журналистов, женщина вошла в туалет, когда погрузчик готовился переместить уборную. Водитель поднял кабинку, не проверив, есть ли кто в ней и увез.
Все выяснилось спустя десятки миль, когда водитель увидел неладное, и, решив проверить груз, выпустил женщину.
Похожий случай произошел в Москве, где ураган уронил биотуалет, когда там находился мужчина. Он смог позвонить спасателям, которые его вызволили.
Перед этим сообщалось о гибели женщины в Египте в результате падения рекламного щита.
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Похожий случай произошел в Москве, где ураган уронил биотуалет, когда там находился мужчина. Он смог позвонить спасателям, которые его вызволили.
Перед этим сообщалось о гибели женщины в Египте в результате падения рекламного щита.
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Никита Кротов