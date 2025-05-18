Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Грузовик увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае

Грузовик увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае

Фото: istockphoto/Canetti

Фото: istockphoto/Canetti

Водитель грузовика увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае. Об этом пишет издание Jam Press. По информации журналистов, женщина вошла в туалет, когда погрузчик готовился переместить уборную. Водитель поднял кабинку, не проверив, есть ли кто в ней и увез.
Все выяснилось спустя десятки миль, когда водитель увидел неладное, и, решив проверить груз, выпустил женщину.

Похожий случай произошел в Москве, где ураган уронил биотуалет, когда там находился мужчина. Он смог позвонить спасателям, которые его вызволили.

Перед этим сообщалось о гибели женщины в Египте в результате падения рекламного щита.

Читайте также:

Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге

Мужчина стрелял по детской площадке из окна квартиры в Санкт-Петербурге

Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
#мир
#китай
#новости
#грузовик
#происшествие
Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге
18 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге, пока его мать отвлеклась на других детей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую полицию.
«Информация о падении из окна малолетнего 2024 года рождения на улице Агрономической поступило в отдел полиции № 12. Сотрудники ПДН предварительно установили, что мать ребенка в момент происшествия находилась дома, но отвлеклась на других детей», — сказано в публикации.
Сейчас малышу оказывают помощь, его госпитализировали. Полицейские напомнили, что невнимательность взрослых чаще всего становится причиной несчастных случаев. Правоохранители рекомендуют не оставлять детей без присмотра, отметив, что москитная сетка создает лишь видимость барьера. Рекомендуется также иметь специальные блокираторы и не оставлять балконные двери и окна открытыми.

Читайте также:

Мужчина стрелял по детской площадке из окна квартиры в Санкт-Петербурге

Стрельба в Северной Осетии: подробности

Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте
#мир
#россия
#екатеринбург
#дети
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина стрелял по детской площадке из окна квартиры в Санкт-Петербурге
18 мая 2025, 20:37

Фото: istockphoto/A_N

Стрельбу по детской площадке в Петербурге открыл мужчина из окна собственной квартиры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что инцидент произошел на Таллинской улице города в воскресенье, 18 мая.
«Пострадавших нет, его уже задержали», — сказано в публикации.
Три полицейских экипажа выясняют на месте обстоятельства произошедшего инцидента.

Перед этим стало известно о заключении под стражу подозреваемого в Северной Осетии, который отрыл стрельбу по троим мужчинам в регионе. По сообщению регионального главка МВД, один мужчина умер, не приходя в сознание. Следователи расследуют уголовное дело, которое находится под прокурорским надзором.

Читайте также:

Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте

Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве

В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Смеркиса
#мир
#россия
#санкт-петербург
#стрельба
#криминал
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стрельба в Северной Осетии: подробности
Подозреваемый в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключен под стражу
18 мая 2025, 19:49

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Подозреваемого в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре.
«Ардонским районным судом в отношении подозреваемого … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 15 июля 2025 года», — сказано в публикации.

Отмечено, что расследование уголовного дела под прокурорским надзором. В среду региональный главк МВД сообщил о стрельбе неизвестного по троим мужчинам в Ардонском районе Северной Осетии. Злоумышленник покинул место происшествия. Один мужчина мертв, он скончался, не приходя в сознание. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Читайте также:

Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте

Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве

С пролетающего над Челябинском самолета упал предмет: подробности
#мир
#россия
#криминал
#суд
#стрельба
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина погибла при падении рекламного щита в Египте
Женщина погибла при падении рекламного щита в Шарм-эш-Шейхе
18 мая 2025, 14:04

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Женщина погибла в результате падения рекламного щита в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщили в МИД Республики Казахстан (РК).
«Вчера (17 мая. — прим. ред.) в аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили травмы», — сказано в заявлении казахстанского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. С родственниками погибшей девушки связался консул РК.

Египетская сторона выразила соболезнования по поводу произошедшей трагедии. На место происшествия отправлена комиссия. Ситуация контролируется.

Читайте также:

Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве

Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье

Бьюти-блогера с миллионами подписчиков Владоса Мироса задержали силовики
#мир
#казахстан
#египет
#аэропорт
#реклама
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчину подозревают в расчленении знакомого в Москве
Мужчина расчленил знакомого и раскидал останки в сумках по всей Москве
18 мая 2025, 13:53

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Задержанного москвича подозревают в убийстве и расчленении знакомого. Как уточнили в столичном СК, фигурант уголовного дела разложил конечности по сумкам и оставил их на улице. Правоохранители добавили, что первую страшную находку обнаружили на Заповедной улице в ночь с 17 на 18 мая.
«…Обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны „Яуза“ вблизи дома, расположенного по улице Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого нашли по камерам, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фигуранту примерно 36 лет.

Читайте также:

В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Смеркиса

NYP: Парусник ВМС Мексики с 200 людьми врезался в Бруклинский мост Нью-Йорка

В Калифорнии прогремел мощный взрыв, есть жертвы
#мир
#россия
#москва
#криминал
#новости
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате